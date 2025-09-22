Холдинг «Ак барс» может получить контракт на строительство первого СПГ-ледокола

Холдинг «Ак барс» может получить контракт на строительство первого СПГ-ледоколаСудно существенно подорожает из-за необходимости перепроектирования под российское оборудование
Судостроительная корпорация «Ак барс» (входит в холдинговую компанию «Ак барс») может стать исполнителем контракта на строительство как минимум одного инновационного ледокола проекта 23620 для Росморпорта. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон переговоров.
По словам одного из них, производством ледокола может заняться Судостроительный завод им. Бутомы (входит в «Ак барс»). В сентябре 2025 г. эта верфь начала строительство буксира проекта NE060 с высоким ледовым классом – Arc6 – опять же, для Росморпорта.
