Холдинг «Ак барс» может получить контракт на строительство первого СПГ-ледокола

По словам одного из них, производством ледокола может заняться Судостроительный завод им. Бутомы (входит в «Ак барс»). В сентябре 2025 г. эта верфь начала строительство буксира проекта NE060 с высоким ледовым классом – Arc6 – опять же, для Росморпорта.