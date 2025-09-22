«Сбер» продал долю в «Еаптеке» структурам, связанным с Алексеем Репиком

«Еаптека» была основана в 2000 г. С ноября 2020 г. она работала как часть экосистемы «Сбера», в том числе в подписке «Сберпрайм». Сегодня это один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров в сегменте лекарств и товаров для здоровья и красоты. По данным RNC Pharma, общие продажи лекарственного ассортимента в России в 2024 г. составили 1,65 трлн руб. При этом, по оценке Data Insight, продажи «Еаптеки» за этот период составили 31,5 млрд руб., а ее ближайшего конкурента и лидера онлайн-продаж лекарств «Аптеки.ру» – 91,9 млрд руб.