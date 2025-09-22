«Сбер» продал долю в «Еаптеке» структурам, связанным с Алексеем Репиком

«Сбер» продал долю в «Еаптеке» структурам, связанным с Алексеем РепикомОни консолидировали 100% второй по размеру онлайн-аптеки, говорят источники «Ведомостей»
Онлайн-ритейлер «Еаптека» теперь полностью принадлежит структурам, связанным с предпринимателем Алексеем Репиком, – они выкупили у «Сбера» 45% в одноименном ООО. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к обеим сторонам сделки. Сделка была закрыта четыре месяца назад, уточнил собеседник, близкий к Репику. По его словам, структуры, связанные с Репиком, посчитали, что «возможностью консолидации 100% у себя стоит воспользоваться».
Собеседники не назвали конкретные структуры, участвовавшие в сделке, как и ее сумму. Но источник, близкий к «Сберу», утверждает, что банк вышел из актива с прибылью.
В 2020–2021 гг. «Сбер» и структуры «Р-фарм» приобрели по 45% в «Еаптеке» через ООО «Цифровые активы» и кипрскую Amsele Limited соответственно. В их совместном пресс-релизе говорилось, что сумма инвестиций со стороны банка в рамках сделки составила 5,7 млрд руб. Еще 10% тогда сохранил за собой основатель и гендиректор Антон Буздалин. Два источника, близких к предпринимателю, сообщили «Ведомостям», что он полностью вышел из бизнеса 3–4 года назад. В 2022 г. долю кипрской Amsele Limited приобрела международная компания «Амсел», принадлежавшая Репику (вышел из состава владельцев группы «Р-фарм» в том же году).
«Ведомости» направили в Сбер и Алексею Репику запросы с просьбой подтвердить сделку.
«Еаптека» была основана в 2000 г. С ноября 2020 г. она работала как часть экосистемы «Сбера», в том числе в подписке «Сберпрайм». Сегодня это один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров в сегменте лекарств и товаров для здоровья и красоты. По данным RNC Pharma, общие продажи лекарственного ассортимента в России в 2024 г. составили 1,65 трлн руб. При этом, по оценке Data Insight, продажи «Еаптеки» за этот период составили 31,5 млрд руб., а ее ближайшего конкурента и лидера онлайн-продаж лекарств «Аптеки.ру» – 91,9 млрд руб.
Сделка для «Сбера» была во многом вынужденной, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: «Для банка это слишком узкопрофильный и небольшой актив, управлять им сложно. В момент входа существовала уверенность, что разрешат онлайн-продажи рецептурных препаратов, что дало бы бизнесу рост. Этого не произошло, и актив остался просто сетью средних размеров». По его словам, перспективы развития у проекта есть, но регуляторика пока не позволяет рассчитывать на высокую динамику.
С финансовой точки зрения «Еаптека» стала для «Сбера» тяжелым активом, считает основатель Dsight Арсений Даббах. По его оценке, в дополнение к потраченным 5,7 млрд руб. на покупку 45% «Сбер» докапитализировал компанию через долг примерно на 10 млрд руб. По данным СПАРК, в 2024 г. компания показала выручку 32,9 млрд руб. при чистом убытке 4,05 млрд руб. и чистом долге 25 млрд руб. С момента входа «Сбера» и «Р-фарм» в актив его совокупный убыток достиг около 18 млрд руб., подсчитал Даббах. Он оценивает всю компанию в 0,3–0,5 выручки, т. е. в 9–16 млрд руб.
«Сбер», по словам главы совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексея Федорова, продолжает избавляться от непрофильных активов, купленных в период экспансии экосистемы. Даббах подтверждает: основной драйвер сделки для «Сбера» связан с пересмотром стратегии: с 2023 г. банк стал гораздо более избирательно подходить к инвестициям в технологический бизнес, распродает часть ранее купленных активов и в дальнейшем планирует концентрироваться на собственных разработках в области ИИ и диптеха. Период широкого расширения экосистемы, когда приобретались практически все значимые технологические компании, завершился, отметил он.
Федоров полагает, что владелец «Еаптеки» может попытаться построить модель доставки, сопоставимую по обороту с «Аптека.ру». «Р-фарм» изначально работала в сегменте госзаказа, т. е. оптовых продаж, отмечает Беспалов: «Возможно, будут планы по развитию розницы, но более вероятен последующий выход с фиксацией прибыли». Эту точку зрения разделяет Даббах. По его мнению, структуры, связанные с Репиком, вероятно, хотят сохранить влияние и использовать розницу как канал для продаж собственных препаратов и получения обратной связи. Но в перспективе продажа актива или СП с крупным маркетплейсом выглядят логичнее.
В июне 2025 г. «Фармвестник» писал, что Wildberries обсуждает покупку 100% «Еаптеки». Но представитель маркетплейса в разговоре с «Ведомостями» это опроверг: «Компания «Еаптека» является нашим партнером и продает товары через Wildberries». В августе Wildberries объявила о начале сотрудничества с «Еаптекой», в рамках которого маркетплейс стал доставлять до двери медикаменты из аптечной сети в 47 регионах России.