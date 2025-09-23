Газета
Главная / Бизнес /

Аналитики ожидают падения выручки российских угольщиков в 2025 году на 12%

На отрасль продолжают давить низкие экспортные цены и дорогая логистика
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка российской угольной отрасли на фоне снижения экспортных цен и роста логистических затрат в 2025 г. упадет на 12% к уровню прошлого года и составит 1,55 трлн руб. Такой прогноз в своем исследовании приводят аналитики консалтинговой компании NEFT Research.

В документе отмечается, что добыча угля в России сейчас стагнирует из-за ухудшения рыночных условий и ограничения экспортных поставок. Экспорт снижается четвертый год подряд на фоне санкционного давления, роста логистических и производственных издержек, а также слабеющего рыночного спроса. В 2025 г. поставки угля за рубеж, по прогнозу NEFT Research, снизятся примерно на 3% к уровню прошлого года до 189 млн т. В частности, экспорт энергетического угля сократится на 3% до 173 млн т, а добыча – примерно на 1% до 436 млн т.

