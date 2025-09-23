Трафик на платных дорогах «Автодора» летом перешел к стагнации

Этим летом, в частности, на трассе М12 «Восток» среднесуточный трафик составил 14 634 проезда – на 8% больше, чем годом ранее. Пиковая интенсивность движения по всей трассе была зафиксирована в День России – 12 июня 2025 г.: 24 994 проезда за сутки. Самым загруженным ее участком стал отрезок от Москвы до Электроуглей. Среднесуточная интенсивность движения по нему составила 45 125 машин. В целом со дня открытия всей М12 от Москвы до Казани в декабре 2023 г. по трассе совершено более 45 млн проездов, следует из данных «Автодора».