Главная / Бизнес /

Трафик на платных дорогах «Автодора» летом перешел к стагнации

Эксперты объясняют, что издержки для автовладельцев растут и дальние поездки стали накладнее
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За три летних месяца – с 1 июня по 31 августа 2025 г. – по платным автодорогам «Автодора» проехали 137,04 млн раз, сообщил «Ведомостям» представитель госкомпании. Это только на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прошлым летом платные трассы, напротив, резко нарастили трафик год к году – сразу на 39% до 135,5 млн проездов.

Этим летом, в частности, на трассе М12 «Восток» среднесуточный трафик составил 14 634 проезда – на 8% больше, чем годом ранее. Пиковая интенсивность движения по всей трассе была зафиксирована в День России – 12 июня 2025 г.: 24 994 проезда за сутки. Самым загруженным ее участком стал отрезок от Москвы до Электроуглей. Среднесуточная интенсивность движения по нему составила 45 125 машин. В целом со дня открытия всей М12 от Москвы до Казани в декабре 2023 г. по трассе совершено более 45 млн проездов, следует из данных «Автодора».

