Правительство одобрило корректировку требований для лицензий на торговлю табаком

Лицензирование сократит долю нелегального рынка, но ударит по региональным розничным продавцам, считают эксперты
Анна Киселева
Анастасия Майер
Валерия Кузьменко
Яна Суринская
Дополнительные издержки для розничных и оптовых компаний будут связаны с приведением своих производственных объектов в соответствие требованиям для получения лицензий
Дополнительные издержки для розничных и оптовых компаний будут связаны с приведением своих производственных объектов в соответствие требованиям для получения лицензий / Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила три законопроекта Минфина, которые поэтапно с 1 марта 2026 г. вводят в России режим лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также устанавливают уголовную ответственность за работу без лицензии. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Как уточнил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (законопроект разработан под его кураторством), поправки приняты с условием доработки Минфином ряда положений ко второму чтению в Госдуме.

Размер новой госпошлины для получения лицензии на оптовую торговлю составит 800 000 руб. сроком на пять лет. За каждую розничную и развозную точку нужно будет платить по 20 000 руб. в год, следует из одобренных комиссией поправок в Налоговый кодекс.

