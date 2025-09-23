Правительство одобрило корректировку требований для лицензий на торговлю табаком

Правительство одобрило корректировку требований для лицензий на торговлю табакомЛицензирование сократит долю нелегального рынка, но ударит по региональным розничным продавцам, считают эксперты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила три законопроекта Минфина, которые поэтапно с 1 марта 2026 г. вводят в России режим лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также устанавливают уголовную ответственность за работу без лицензии. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Как уточнил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (законопроект разработан под его кураторством), поправки приняты с условием доработки Минфином ряда положений ко второму чтению в Госдуме.
Размер новой госпошлины для получения лицензии на оптовую торговлю составит 800 000 руб. сроком на пять лет. За каждую розничную и развозную точку нужно будет платить по 20 000 руб. в год, следует из одобренных комиссией поправок в Налоговый кодекс.