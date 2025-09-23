Правительство одобрило корректировку требований для лицензий на торговлю табаком

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила три законопроекта Минфина, которые поэтапно с 1 марта 2026 г. вводят в России режим лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также устанавливают уголовную ответственность за работу без лицензии. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Как уточнил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (законопроект разработан под его кураторством), поправки приняты с условием доработки Минфином ряда положений ко второму чтению в Госдуме.