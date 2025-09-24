Бывшая Baker Hughes осенью начнет выпуск нефтесервисного оборудования в России

В сентябре ТОФС завершила все строительные и монтажные работы, необходимые для запуска производственного комплекса. Он будет выпускать высокотехнологичное оборудование для бурения и заканчивания скважин, включая роторно управляемые системы (РУС), геофизическое оборудование для замеров во время бурения, буровые долота, а также запасные части, инструменты и принадлежности. Вся перечисленная номенклатура используется при бурении и обслуживании сложных скважин.