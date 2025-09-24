Газета
Главная / Бизнес /

Бывшая Baker Hughes осенью начнет выпуск нефтесервисного оборудования в России

Дефицитные агрегаты будут востребованы на рынке в условиях постепенного выбытия устаревшей техники
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Нефтесервисная компания ТОФС (ранее – «Технологии ОФС»), созданная на базе активов российского подразделения американской Baker Hughes, начнет осенью 2025 г. выпуск импортозамещающего оборудования на своем производственном комплексе в Тюменской области. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

В сентябре ТОФС завершила все строительные и монтажные работы, необходимые для запуска производственного комплекса. Он будет выпускать высокотехнологичное оборудование для бурения и заканчивания скважин, включая роторно управляемые системы (РУС), геофизическое оборудование для замеров во время бурения, буровые долота, а также запасные части, инструменты и принадлежности. Вся перечисленная номенклатура используется при бурении и обслуживании сложных скважин.

