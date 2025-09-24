ОСК договаривается с «Газпромом» о строительстве серии танкеров-газовозов

ОСК договаривается с «Газпромом» о строительстве серии танкеров-газовозовКонтракт на головное судно стоимостью порядка $500 млн может получить «Северная верфь»
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК; передана во временное управление ВТБ) до конца 2025 г. планирует подписать контракт с «Газпромом» на разработку технического проекта танкера-газовоза вместимостью 170 000 куб. м. Об этом журналистам рассказал руководитель проекта департамента проектирования ОСК Алексей Филимонов на выставке «Нева-2025».
По его словам, разработкой техпроекта займется Невское проектно-конструкторское бюро (Невское ПКБ) ОСК, а непосредственным заказчиком станет компания «Газпром тех». Невское ПКБ уже разработало эскиз судна, получившего предварительное название СПГ-4, по техническому заданию «Газпром теха», уточнил Филимонов.
