ОСК договаривается с «Газпромом» о строительстве серии танкеров-газовозов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК; передана во временное управление ВТБ) до конца 2025 г. планирует подписать контракт с «Газпромом» на разработку технического проекта танкера-газовоза вместимостью 170 000 куб. м. Об этом журналистам рассказал руководитель проекта департамента проектирования ОСК Алексей Филимонов на выставке «Нева-2025».