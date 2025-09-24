Газета
Главная / Бизнес /

В России появится новая сеть ресторанов сэндвичей SBW

Ее создают бывшие франчайзи Subway
Линда Журавлева
Марина Лысцева / ТАСС
Марина Лысцева / ТАСС

Новую сеть ресторанов сэндвичей под брендом SBW запускают в России 68 бывших франчайзи Subway. Об этом «Ведомостям» рассказали в представляющей их интересы компании «Вест». Сейчас под ее управлением находится 181 точка в 38 городах, включая Москву, Краснодар, Астрахань, Тюмень, Улан-Удэ, Санкт-Петербург и проч. Более того, бывшие партнеры Subway намерены до конца года увеличить число ресторанов более чем до 200 шт., а до конца 2026 г. они планируют открыть еще 100 таких заведений.

Сеть Subway проработала в России более 20 лет. В нее, по данным на 2024 г., входило 550 ресторанов в 122 городах страны. По этому показателю она была третьей в Европе после Великобритании и Германии. В июне прошлого года международный франчайзи сети – Subway International B.V. уведомила российских партнеров о прекращении поддержки бренда в нашей стране. Она также намеревалась расторгнуть с ними договоры коммерческой концессии.

