В России появится новая сеть ресторанов сэндвичей SBW

Сеть Subway проработала в России более 20 лет. В нее, по данным на 2024 г., входило 550 ресторанов в 122 городах страны. По этому показателю она была третьей в Европе после Великобритании и Германии. В июне прошлого года международный франчайзи сети – Subway International B.V. уведомила российских партнеров о прекращении поддержки бренда в нашей стране. Она также намеревалась расторгнуть с ними договоры коммерческой концессии.