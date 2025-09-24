Газета
Главная / Бизнес /

От производителей неоригинальных авиазапчастей начнут требовать сертификаты

Получение документации может обойтись в несколько миллионов рублей
Анна Устинова
Ника Сизова
Александр Тихонов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума 23 сентября во втором и третьем чтениях приняла поправки в Воздушный кодекс, которые вводят обязательную государственную сертификацию в России всех производителей авиационного оборудования, в том числе беспилотных систем. Речь идет о производителях РМА (Part Manufacture Approval) – компонентов для иностранных самолетов, выпущенных не производителем воздушного судна (ВС), а альтернативной компанией, например радаров, систем связи для управления полетами, оборудования для дронов. Это позволит российской отрасли авиастроения иметь конкурентное преимущество перед китайскими и иранскими компаниями-поставщиками, следует из пояснительной записки к поправкам. Закон должен вступить в силу с марта 2026 г.

Если в первой версии законопроекта (внесена в Госдуму еще в октябре 2024 г.) говорилось лишь о необходимости получения одобрений на производство комплектующих, то в финальной версии авторы законопроекта – сенаторы Андрей Кутепов, Мурат Хапсироков, Андрей Епишин, Арсен Каноков и Андрей Шохин – сформулировали большой перечень требований к юрлицам, разрабатывающим и изготавливающим авиатехнику. В документе были детально прописаны процедуры сертификации, проверок, а также сами требования к организации производства, контролю качества и документации изготовителей.

