От производителей неоригинальных авиазапчастей начнут требовать сертификаты

Госдума 23 сентября во втором и третьем чтениях приняла поправки в Воздушный кодекс, которые вводят обязательную государственную сертификацию в России всех производителей авиационного оборудования, в том числе беспилотных систем. Речь идет о производителях РМА (Part Manufacture Approval) – компонентов для иностранных самолетов, выпущенных не производителем воздушного судна (ВС), а альтернативной компанией, например радаров, систем связи для управления полетами, оборудования для дронов. Это позволит российской отрасли авиастроения иметь конкурентное преимущество перед китайскими и иранскими компаниями-поставщиками, следует из пояснительной записки к поправкам. Закон должен вступить в силу с марта 2026 г.