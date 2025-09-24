Пить будут не по паспорту: как в России можно будет купить спиртное по QR-коду

Россияне смогут подтверждать свой возраст через «Госуслуги» наравне с бумажным паспортом. Онлайн-сервис с необходимыми для этого функциями под названием «Госдоки» должен быть запущен внутри приложения «Госуслуги» «в ближайшем будущем», сообщило 23 сентября в своем Telegram-канале Минцифры. В «Госдоках» можно будет сформировать QR-код и предъявить его вместо бумажного паспорта, в определенных случаях этого будет достаточно для подтверждения личности.