Главная / Бизнес /

Пить будут не по паспорту: как в России можно будет купить спиртное по QR-коду

Но для этого придется установить сервис «Госдоки» на смартфон и подтвердить свою личность
Мария Арялина
Анна Киселева
Валерия Кузьменко
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россияне смогут подтверждать свой возраст через «Госуслуги» наравне с бумажным паспортом. Онлайн-сервис с необходимыми для этого функциями под названием «Госдоки» должен быть запущен внутри приложения «Госуслуги» «в ближайшем будущем», сообщило 23 сентября в своем Telegram-канале Минцифры. В «Госдоках» можно будет сформировать QR-код и предъявить его вместо бумажного паспорта, в определенных случаях этого будет достаточно для подтверждения личности.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 19 сентября 2025 г.

