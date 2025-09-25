Газета
Главная / Бизнес /

«Алроса» инвестирует 20 млрд рублей в трубку «Удачная»

Несмотря на кризис в отрасли, компания хочет продлить срок добычи алмазов на месторождении до 2055 года
Василий Милькин
Александр Джус / ТАСС

Алроса» продлит плановый срок добычи алмазов на одном из крупнейших в мире месторождений алмазов – кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии – как минимум до 2055 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Ранее добыча должна была завершиться в 2039 г.

Инвестиционный комитет «Алросы» утвердил проект по отработке запасов на глубоких горизонтах «Удачной», пояснил собеседник. Проект позволит увеличить срок отработки месторождения при ежегодной добыче свыше 4 млн т алмазоносной руды. Объем инвестиций оценивается в 20 млрд руб.

