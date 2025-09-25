«Алроса» инвестирует 20 млрд рублей в трубку «Удачная»

Алроса» продлит плановый срок добычи алмазов на одном из крупнейших в мире месторождений алмазов – кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии – как минимум до 2055 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Ранее добыча должна была завершиться в 2039 г.