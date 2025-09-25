Инвестфонд Владимира Потанина проинвестировал конкурента «дочки» АФК «Система»

Бывший генеральный директор венчурного фонда АФК «Система» SistemaVC Дмитрий Филатов и фонд «Восход» учредили компанию Flymar для разработки беспилотного водного транспорта. Инвестиции в компанию в рамках модели «венчур билдер» – по 50 млн руб. от фонда «Восход» (его якорным инвестором выступает «Интеррос» Владимира Потанина) и от бизнес-ангела (его имя стороны не раскрывают). Flymar намерена спроектировать электрическое беспилотное скоростное пассажирское судно на подводных Т-образных крыльях. О создании компании и инвестициях фонда «Ведомостям» рассказал управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов. Филатов подтвердил информацию о создании компании и инвесторах.