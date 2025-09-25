Газета
Пассажирские авиаперевозки начнут расти в 2028 году

Пока российской авиаотрасли для роста пассажиропотока не хватает самолетов и аэропортов на юге страны
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2028 г. в базовом варианте составит 126,7 млн человек, что почти на 14% больше по сравнению с фактическим показателем 2024 г. Об этом говорится в тексте внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025–2028 гг., который рассматривался на заседании правительства 24 сентября. При этом консервативный сценарий предполагает рост авиаперевозок в 2028 г. лишь на 6% к уровню 2024 г. до 118,5 млн пассажиров. Подробности прогноза сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

В 2025 г., согласно макропрогнозу, пассажиропоток российских эксплуатантов составит 109,6 млн человек, что почти на 2% меньше, чем в 2024 г. Оценок на 2026–2027 гг. агентство не приводит.

