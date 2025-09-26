«Русагро» раскрыла сумму вознаграждения за долю в «Агро-Белогорье»

«Русагро» объявила о консолидации 100% «Агро-Белогорье» в ноябре 2024 г. Этой сделке предшествовал конфликт с совладельцами группы Владимиром Зотовым и Ларисой Ковалевой. Сам холдинг еще в 2019 г. приобрел 22,5% в данной компании у экс-председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Соловьева. На тот момент 72,5% оставалось у Зотова, а 5% – у Ковалевой. «Русагро» договорилась о приобретении их долей, но они в итоге расторгли соглашение о намерении, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В сентябре 2024 г. холдинг смог по решению Арбитражного суда Белгородской области увеличить долю в «Агро-Белогорье» до 47,5%. Пакет Зотова, соответственно, снизился до этого же уровня. Сам бизнесмен вместе с Ковалевой пытались оспорить эту сделку, но в итоге в ноябре прошлого года стороны заключили мировое соглашение. Его условия были неизвестны.