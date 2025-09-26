Полный запрет на экспорт бензина затянется до конца года

Полный запрет на экспорт бензина затянется до конца годаДля быстрой нормализации ситуации на топливном рынке могут потребоваться дополнительные меры, считают эксперты
Правительство до конца 2025 г. продлит запрет на экспорт бензина из России для всех категорий экспортеров, включая производителей нефтепродуктов. Об этом сообщил курирующий экономику вице-премьер Александр Новак.
Также правительство установит до конца 2025 г. запрет на экспорт дизельного топлива для тех компаний, которые не являются его производителями, отметил Новак. «Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», – пояснил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).
