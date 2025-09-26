Полный запрет на экспорт бензина затянется до конца года

Также правительство установит до конца 2025 г. запрет на экспорт дизельного топлива для тех компаний, которые не являются его производителями, отметил Новак. «Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», – пояснил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).