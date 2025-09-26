Газета
Главная / Бизнес /

Полный запрет на экспорт бензина затянется до конца года

Для быстрой нормализации ситуации на топливном рынке могут потребоваться дополнительные меры, считают эксперты
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство до конца 2025 г. продлит запрет на экспорт бензина из России для всех категорий экспортеров, включая производителей нефтепродуктов. Об этом сообщил курирующий экономику вице-премьер Александр Новак.

Также правительство установит до конца 2025 г. запрет на экспорт дизельного топлива для тех компаний, которые не являются его производителями, отметил Новак. «Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», – пояснил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

