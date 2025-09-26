«Р-фарм» начал разрабатывать вакцину от пневмококковой инфекции

Российский фармпроизводитель «Р-фарм» и биотехнологическая компания Walvax приступили к разработке 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель первого. По его словам, Минздрав в июне этого года уже одобрил ее исследование. «Ведомости» направили запросы в министерство и Walvax. Какой объем вакцины намерены производить партнеры и когда начнется выпуск, представитель «Р-фарма» не сказал, уточнив лишь, что ее «хватит для покрытия потребностей всей страны».