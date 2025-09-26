Газета
Главная / Бизнес /

«Р-фарм» начал разрабатывать вакцину от пневмококковой инфекции

Пока конкурентов этому препарату в России немного
Евгений Разумный / Ведомости
Российский фармпроизводитель «Р-фарм» и биотехнологическая компания Walvax приступили к разработке 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель первого. По его словам, Минздрав в июне этого года уже одобрил ее исследование. «Ведомости» направили запросы в министерство и Walvax. Какой объем вакцины намерены производить партнеры и когда начнется выпуск, представитель «Р-фарма» не сказал, уточнив лишь, что ее «хватит для покрытия потребностей всей страны».

Само производство будет локализовано в России, уточнил собеседник «Ведомостей». Информацию о площадке и этапах цикла он не раскрывает. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что за разработку основной технологии, скорее всего, будут отвечать китайские партнеры. Он предполагает, что «Р-фарм» для этих целей может задействовать собственные производственные мощности в Москве и Ярославле. 

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь