Минтранс предложил принципы регулирования эксплуатации ветхого флота

Минтранс предлагает до 2030 г. ввести поэтапный запрет на заход в морские порты России иностранных судов возрастом более 40 лет. Об этом говорится в письме ведомства от 4 августа в аппарат правительства за подписью замминистра Александра Пошивая. «Ведомости» ознакомились с документом. Источник, близкий к Минтрансу, подтвердил его отправку.