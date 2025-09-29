Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минтранс предложил принципы регулирования эксплуатации ветхого флота

Право на заход в порты будет дифференцироваться в зависимости от возраста и флага судна
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минтранс предлагает до 2030 г. ввести поэтапный запрет на заход в морские порты России иностранных судов возрастом более 40 лет. Об этом говорится в письме ведомства от 4 августа в аппарат правительства за подписью замминистра Александра Пошивая. «Ведомости» ознакомились с документом. Источник, близкий к Минтрансу, подтвердил его отправку.

Типы судов, которых коснется ограничение, должно установить правительство.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её