Россия увеличила экспорт угля в январе – августе

Россия увеличила экспорт угля в январе – августеРосту помогли дисконты, а также жара в Азии и наводнения в Австралии
Экспорт угля из России в январе – августе 2025 г. вырос на 2% к показателю сопоставимого периода прошлого года и составил 135 млн т. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». В августе поставки российского угля за рубеж увеличились сразу на 7% в годовом выражении до 18 млн т, следует из статистики агентства.
Увеличение экспорта за восемь месяцев в основном обеспечил резкий рост поставок в Турцию (на 43% до 12,7 млн т) и Южную Корею (на 36% до 13,8 млн т). Также на 5% до 66,95 млн т поднялся вывоз российского угля в Китай (без учета Тайваня). В абсолютном выражении Турция увеличила импорт российского угля на 3,8 млн т, Южная Корея – на 3,6 млн т, Китай – на 3,4 млн т.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам