Погрузка на железной дороге в 2026 году не восстановится до уровня 2024 года

Погрузка на сети РЖД в следующем, 2026 году в базовом сценарии снизится на 3,1% к уровню 2024 г. до 1,14 млрд т. Об этом говорится в аналитическом отчете Rollingstock Agency (RSA), с которым ознакомились «Ведомости». Даже позитивный сценарий аналитиков предусматривает снижение показателя к 2024 г. на 1% до 1,17 млрд т, а негативный – сразу на 4,7% до 1,13 млрд т. В базовом сценарии из основной номенклатуры перевозимых грузов минимальный рост покажет только перевозка каменного угля – на 0,2% до 332 млн т, а также удобрений – на 15% до 78 млн т.