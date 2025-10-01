Погрузка на железной дороге в 2026 году не восстановится до уровня 2024 года

Погрузка на железной дороге в 2026 году не восстановится до уровня 2024 годаЭто сохранит профицит парка и приведет к дальнейшему сокращению выпуска вагонов
Погрузка на сети РЖД в следующем, 2026 году в базовом сценарии снизится на 3,1% к уровню 2024 г. до 1,14 млрд т. Об этом говорится в аналитическом отчете Rollingstock Agency (RSA), с которым ознакомились «Ведомости». Даже позитивный сценарий аналитиков предусматривает снижение показателя к 2024 г. на 1% до 1,17 млрд т, а негативный – сразу на 4,7% до 1,13 млрд т. В базовом сценарии из основной номенклатуры перевозимых грузов минимальный рост покажет только перевозка каменного угля – на 0,2% до 332 млн т, а также удобрений – на 15% до 78 млн т.
В 2025 г., по оценке RSA, снижение погрузки к уровню прошлого года ожидается в диапазоне от -6,9 до -5,3% (1,1–1,12 млрд т) в зависимости от сценария. Расти будет только перевозка удобрений, причем в любом из вариантов прогноза. Погрузка на сети РЖД в январе – августе 2025 г. снизилась на 7,1% в годовом выражении до 739 млн т.