Главная / Бизнес /

Продажи детской продукции в этом году могут вырасти более чем на 15%

Россияне на этой категории товаров практически не экономят
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи детских товаров по итогам 2025 г. могут достигнуть 4,55 трлн руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Neo. Таким образом, по ее прогнозам, этот показатель вырастет на 16,7%. Похожая оценка и у президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной. Она считает, что объем рынка за указанный период в денежном выражении увеличится 15%. Абсолютные цифры она не приводит.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также не стал делиться данными по развитию всего этого сегмента, но его компания раскрывает динамику по категориям. По его словам, реализация детской одежды для детей до 12 лет по итогам этого года вырастет на 9% до 236 млрд руб., детской обуви – на 10% до 102 млрд руб. Онлайн-продажи детских товаров (без учета одежды и обуви) прибавят 21,4% (до 510 млрд руб.), а офлайн останется на уровне предыдущего года (315 млрд руб.).

