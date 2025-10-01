Продажи детской продукции в этом году могут вырасти более чем на 15%

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также не стал делиться данными по развитию всего этого сегмента, но его компания раскрывает динамику по категориям. По его словам, реализация детской одежды для детей до 12 лет по итогам этого года вырастет на 9% до 236 млрд руб., детской обуви – на 10% до 102 млрд руб. Онлайн-продажи детских товаров (без учета одежды и обуви) прибавят 21,4% (до 510 млрд руб.), а офлайн останется на уровне предыдущего года (315 млрд руб.).