Динамика погрузки на сети РЖД в сентябре улучшилась

Динамика погрузки на сети РЖД в сентябре улучшиласьСнижение составило только 3,3% в годовом выражении
Погрузка на сети РЖД в сентябре 2025 г. составила 91,4 млн т, говорится в сообщении компании 1 октября. Это на 3,3% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. В августе и июле динамика составила -5,4%, в июне -9,2%.
РЖД отмечает ряд положительных трендов, которые способствовали поступательному восстановлению объемов погрузки в сентябре. Среди них – рост погрузки зерна (+8% год к году в августе, +4,6% в сентябре) и вывоза удобрений (с +3,7% в августе до +9,1% в сентябре). В условиях уменьшения спроса на металлургическую продукцию на внутреннем рынке растет экспорт как черных металлов (+4,6%), так и железной руды (+25,5%), говорится в сообщении компании.
В разрезе девяти месяцев текущего года падение погрузки остается более существенным и составляет 6,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 830,2 млн т. Для сравнения, динамика за восемь месяцев составила -7,1% до 739 млн т.
По данным РЖД, в январе–сентябре 2025 г. снизились отправки строительных грузов (на 13%), черных металлов – на 17%, угля – почти на 3%. В связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5,4%). Абсолютные значения компания не приводит.
Кроме того, в отчетном периоде рос экспорт на наиболее востребованном восточном направлении – на 5,6% до 121,4 млн т. Помимо угля (+5%), росли поставки удобрений, черных металлов, железной руды и контейнерных грузов в данном направлении.
Экспорт угля из России в январе – августе 2025 г. вырос на 2% к показателю сопоставимого периода прошлого года и составил 135 млн т, следует из данных Центра ценовых индексов («Ведомости» писали об этом 30 сентября). Увеличение экспорта за восемь месяцев в основном обеспечил резкий рост поставок в Турцию (на 43% до 12,7 млн т) и Южную Корею (на 36% до 13,8 млн т). Также на 5% до 66,95 млн т поднялся вывоз российского угля в Китай (без учета Тайваня).
Погрузка на сети РЖД в 2025 г. в базовом сценарии может снизиться на 6,2% к 2024 г. и составить 1,11 млрд т, следует из аналитического отчета Rollingstock Agency (RSA). Позитивный сценарий предполагает сокращение показателя на 5,3% до 1,12 млрд т, негативный – на 6,9% до 1,1 млрд т. Любой из прогнозов подразумевает снижение погрузки практически всей объемообразующей номенклатуры – угля, нефти, строительных грузов – кроме удобрений.
На протяжении последних месяцев наблюдается тенденция роста среднесуточной погрузки на сети, говорит президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Речь идет об увеличении показателя в августе к июлю на 0,1% и в сентябре к августу на 2,5%, уточнил он. Сейчас динамику поддерживают сезонные грузы и их рост объективен, а основная номенклатура – уголь, черные металлы, нефть и нефтепродукты – находятся «в красной зоне», подчеркивает собеседник. По его словам, остаются лимитирующие направления инфраструктуры, по которым, независимо от динамики перевозок, заявки не согласовываются.
Есть положительная динамика экспортных отправок, в том числе через Восточный полигон, но заявленных 180 млн т в контрольном сечении грузовладельцы не ощущают, отмечает Иванкин. «Чтобы удержать тренд на снижение падения, железнодорожникам надо провести большую работу по совершенствованию системы планирования. Сегодня надо бороться за груз, работать с грузовладельцами, а не отказывать в согласовании заявок. Тогда и только тогда клиенты начнут возвращать грузовую базу на железную дорогу. По нашим оценкам, 2025 г. (погрузка) будет меньше на 5,5% к 2024 г», – подчеркнул эксперт.