Динамика погрузки на сети РЖД в сентябре улучшилась

Есть положительная динамика экспортных отправок, в том числе через Восточный полигон, но заявленных 180 млн т в контрольном сечении грузовладельцы не ощущают, отмечает Иванкин. «Чтобы удержать тренд на снижение падения, железнодорожникам надо провести большую работу по совершенствованию системы планирования. Сегодня надо бороться за груз, работать с грузовладельцами, а не отказывать в согласовании заявок. Тогда и только тогда клиенты начнут возвращать грузовую базу на железную дорогу. По нашим оценкам, 2025 г. (погрузка) будет меньше на 5,5% к 2024 г», – подчеркнул эксперт.