Экспорт карбамида в сентябре стал менее доходным

Экспорт карбамида в сентябре стал менее доходнымКотировки упали на 12–14% на фоне роста поставок из Китая
Экспортные цены на российский карбамид на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика в течение сентября снизились на 12–12,5% до $385–390/т (данные на 25 сентября), следует из статистики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), котировки снизились на 14% до $381–388/т (на 26 сентября). С пиковых уровней середины августа цены упали на 15–16%, следует из данных агентства, которые есть у «Ведомостей».
Ключевой причиной снижения цен на карбамид эксперты MMI и ЦЦИ называют рост экспортных поставок из Китая, который является крупнейшим производителем этого вида удобрений (но крупнейшим экспортером является Россия). По данным ЦЦИ, в августе КНР нарастила поставки на внешние рынки до рекордного уровня в 797 000 т, что в 31 раз больше показателя августа 2024 г., а за восемь месяцев страна экспортировала 1,4 млн т карбамида, что почти в 6 раз больше показателя за сопоставимый период прошлого года.