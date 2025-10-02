Экспорт карбамида в сентябре стал менее доходным

Ключевой причиной снижения цен на карбамид эксперты MMI и ЦЦИ называют рост экспортных поставок из Китая, который является крупнейшим производителем этого вида удобрений (но крупнейшим экспортером является Россия). По данным ЦЦИ, в августе КНР нарастила поставки на внешние рынки до рекордного уровня в 797 000 т, что в 31 раз больше показателя августа 2024 г., а за восемь месяцев страна экспортировала 1,4 млн т карбамида, что почти в 6 раз больше показателя за сопоставимый период прошлого года.