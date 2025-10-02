Правительство обложит пошлинами маркировку товаров

Правительство обложит пошлинами маркировку товаровМеханизм намерены сделать источником финансирования для развития радиоэлектроники
Средства, получаемые от новой пошлины, вводимой на маркировку товаров, могут быть направлены на мероприятия в рамках госпрограмм «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». Это следует из проекта федерального бюджета, внесенного в Госдуму 29 сентября. Механизм новых пошлин был включен в опубликованный в тот же день правительственный проект поправок в Налоговый кодекс (НК). Пошлина будет оплачиваться за внесение сведений об обороте товаров в систему маркировки товаров «Честный знак». Размер пошлины в документе не указан.
Представитель Минфина перенаправил запрос «Ведомостей» в Минпромторг. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.
За саму маркировку отвечает ООО «ЦРПТ» (бренд «Честный знак»). В ЕГРЮЛе текущая структура ООО «ЦРПТ» не раскрывается. По состоянию на 2022 г. его владельцами были «Юэсэм технологии» Алишера Усманова (50% акций), госкорпорация «Ростех» и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого с долями по 25%, писал «Интерфакс».
Обязательной маркировке подлежит целый ряд товаров. Это, например, алкогольные напитки, молочная продукция, лекарства, табак, товары легкой промышленности, ветеринарные товары, медицинские изделия и др. Отдельные категории продукции маркируются в рамках эксперимента. Например, с 1 декабря 2023 г. компании могли маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику на добровольной основе. С 10 июня 2024 г. – ноутбуки и телефоны, писали «Ведомости» в марте 2025 г. В эксперимент по маркировке также входит пиротехника, оптоволокно и радиоэлектроника.
Стоимость маркировки одного товара составляет 50 коп. без учета НДС, следует из информации на сайте ЦРПТ.
Сейчас никаких сборов за внесение информации в систему маркировки «Честный знак» законодательством не предусмотрено, отметил партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. ЦРПТ за ввод нового товара в оборот сейчас берет 3000 руб. с производителя российского товара, с импортера или с комиссионера, рассказывает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник.
По его словам, «ввод в оборот» – это как раз и есть подача сведений в систему маркировки «Честный знак», она свидетельствует о том, что товар готов к рыночной продаже.
Ежемесячно расходы производителей и импортеров на маркировку достигают миллиардов рублей, утверждает Коник. Например, затраты только на маркировку смартфонов сам Минпромторг оценивал не меньше чем в 42,78 млрд руб. в течение шести лет с 1 декабря 2025 г., писали «Ведомости» в марте 2025 г. Из них 18,38 млрд руб. пойдут на налоговые отчисления, следовало из сводного отчета к законопроекту об экспериментальной маркировке.
В интервью «РИА Новости» в июне 2025 г. министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что совокупный экономический эффект от внедрения маркировки в России составил 1,2 трлн руб. в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней. А 2 июля в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр предложил создать отраслевые фонды, которые будут пополняться за счет новых отраслевых промсборов и направляться на поддержку этих же критически важных отраслей, в первую очередь радиоэлектроники и микроэлектроники. По его словам, такой механизм позволит привлечь длинные деньги в отрасль. Тогда первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков сравнивал его с утилизационным сбором (взимается при выпуске или импорте техники и призван компенсировать расходы на ее утилизацию в будущем. – «Ведомости»).
В формулировках опубликованных в сентябре поправок к НК речь может идти о введении пошлин как на все виды маркируемых изделий, так и только на маркировку конкретной группы товаров, рассуждает управляющий партнер ASB Consulting Group Роман Маргулис. Размер пошлин будет регулироваться дополнительными актами о внесении изменений в НК, уточнил он.
Два источника «Ведомостей», близких к Минпромторгу и ЦРПТ, сообщили, что пока у ведомств, ответственных за разработку нового механизма, есть разногласия по поводу возможности привязки новой пошлины непосредственно к маркировке. Поэтому мера будет обсуждаться и дорабатываться, утверждают они.
Развитие микроэлектроники в России – как проектирование микросхем, так и их выпуск – требует инвестиций в сотни миллиардов долларов, отметил Коник. ЦРПТ не публикует отчетность с 2021 г. Но даже с учетом старых публичных данных выручку группы можно оценить как минимум в 30–35 млрд руб. в год, подсчитал Коник. Помощь отрасли микроэлектроники будет эффективна только в том случае, если речь пойдет о 30–40% от этой суммы, полагает он.
Поскольку маркировкой облагаются не все товары, а только некоторые группы в экспериментальном режиме, и непонятно, коснется ли введение пошлины всех маркируемых товаров, не стоит полагать, что это существенно увеличит финансирование радиоэлектронной отрасли, говорит представитель Fplus.
Согласно паспорту госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», опубликованного вместе с проектом федерального бюджета, отрасль получит за 2026–2028 гг. 40 млрд руб. из федерального бюджета, на федпроект «Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции», который предусматривает в том числе субсидирование НИОКР, выделается 27 млрд руб., на федпроект «Развитие технологий производства электроники» – 6 млрд руб., на «Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции» – 1 млрд руб., писали «Ведомости».
На форуме «Микроэлектроника 2025» премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие три года на поддержку микроэлектроники правительство планирует выделить более 250 млрд руб. Объем отрасли за пять лет достиг 3,4 трлн руб., а в текущем году уже превысит отметку в 3,5 трлн руб., отметил он.