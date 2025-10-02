Правительство обложит пошлинами маркировку товаров

В интервью «РИА Новости» в июне 2025 г. министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что совокупный экономический эффект от внедрения маркировки в России составил 1,2 трлн руб. в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней. А 2 июля в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр предложил создать отраслевые фонды, которые будут пополняться за счет новых отраслевых промсборов и направляться на поддержку этих же критически важных отраслей, в первую очередь радиоэлектроники и микроэлектроники. По его словам, такой механизм позволит привлечь длинные деньги в отрасль. Тогда первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков сравнивал его с утилизационным сбором (взимается при выпуске или импорте техники и призван компенсировать расходы на ее утилизацию в будущем. – «Ведомости»).