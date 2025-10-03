Спрос на поездки в Тюмень по итогам года может увеличиться на 30%Этот город на фоне слабых показателей прошлых лет демонстрирует один из самых высоких в стране темпов роста числа туристов
Тюмень по итогам года станет одним из самых быстрорастущих городов России по количеству посещений туристами. По крайней мере такие выводы можно сделать из слов опрошенных «Ведомостями» представителей туристической отрасли. К примеру, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ожидает увеличения числа поездок туда на 30% год к году. Другие отечественные мегаполисы, по его словам, показывают более умеренную динамику. Так, спрос на посещение Москвы в 2025 г. вырастет на 15%, Санкт-Петербурга и Казани – лишь на 6%, прогнозирует он. Абсолютные данные он не приводит.
Тенденцию с Тюменью подтверждает и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, правда, цифры у него другие. По его подсчетам, количество поездок в этот город по итогам этого года увеличится лишь на 8–10%, но это все равно больше, чем в целом по стране. Рынок внутреннего туризма, как напоминают эксперты, в 2025 г. прибавит лишь 5–6% (в прошлом году было совершено 92 млн поездок по стране). К примеру, рынок Сочи, по его словам, вырастет лишь на 1–2%.