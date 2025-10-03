Спрос на поездки в Тюмень по итогам года может увеличиться на 30%

Тенденцию с Тюменью подтверждает и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, правда, цифры у него другие. По его подсчетам, количество поездок в этот город по итогам этого года увеличится лишь на 8–10%, но это все равно больше, чем в целом по стране. Рынок внутреннего туризма, как напоминают эксперты, в 2025 г. прибавит лишь 5–6% (в прошлом году было совершено 92 млн поездок по стране). К примеру, рынок Сочи, по его словам, вырастет лишь на 1–2%.