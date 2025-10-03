Поставки СПГ из России в Евросоюз за девять месяцев 2025 года снизились на 7%Отгрузки сокращаются на фоне санкций США против заводов на Балтике
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) в январе – сентябре 2025 г. снизился на 7% в годовом выражении примерно до 15 млрд куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных европейского аналитического центра Bruegel. В сентябре поставки упали на 30% год к году и составили около 1,1 млрд куб. м.
Но в целом ЕС существенно увеличил импорт СПГ на фоне необходимости закачки больших, чем в прошлом году, объемов топлива в подземные хранилища газа (ПХГ). По данным Bruegel, общий импорт стран сообщества в январе – сентябре увеличился на 27% до 107,9 млрд куб. м. В сентябре поставки подскочили в полтора раза в годовом выражении до 11,6 млрд куб. м. По данным ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), которые несколько отличаются от данных Bruegel, поставки с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС за девять месяцев выросли на 26% до 107,8 млрд куб м, а в сентябре – на 44% до 11,8 млрд куб. м.
В прошлом году объем поставок российского СПГ в ЕС, по данным Bruegel, достиг рекордного уровня в 21,3 млрд куб. м (+20% год к году). На поставки из России пришлось 19% европейского импорта СПГ.