Поставки СПГ из России в Евросоюз за девять месяцев 2025 года снизились на 7%

Но в целом ЕС существенно увеличил импорт СПГ на фоне необходимости закачки больших, чем в прошлом году, объемов топлива в подземные хранилища газа (ПХГ). По данным Bruegel, общий импорт стран сообщества в январе – сентябре увеличился на 27% до 107,9 млрд куб. м. В сентябре поставки подскочили в полтора раза в годовом выражении до 11,6 млрд куб. м. По данным ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), которые несколько отличаются от данных Bruegel, поставки с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС за девять месяцев выросли на 26% до 107,8 млрд куб м, а в сентябре – на 44% до 11,8 млрд куб. м.