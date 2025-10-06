Ставки аренды полувагонов в августе снизились до минимума за 10 лет

В августе ставки аренды и предоставления полувагонов продолжили снижение под давлением профицита парка в связи с оттоком грузов с железной дороги, отмечают аналитики ИЦО. По оценке РЖД, текущий профицит парка на сети составляет порядка 400 000 вагонов. Погрузка в августе составила 92,2 млн т (-5,4% год к году), в сентябре – 91,4 млн т (-3,3%). Низкий объем погрузки не дает стимула для роста ставок, отмечается в отчете. Некоторые операторы отмечают увеличение скорости движения на сети, но сложности с заадресацией порожних вагонов сохраняются, и есть задержки при погрузке и выгрузке.