Ставки аренды полувагонов в августе снизились до минимума за 10 лет

Ставки аренды полувагонов в августе снизились до минимума за 10 летПодвижной состав стал менее востребован из-за сокращения перевозок и профицита парка на сети
Ставки аренды в рамках долгосрочных контрактов на самый массовый тип грузового подвижного состава – полувагоны (нагрузка 23,5 тс) – в августе снизились почти втрое в годовом выражении и достигли 900 руб. в сутки. Об этом говорится в аналитическом отчете Информационного центра операторов (ИЦО). Документ есть у «Ведомостей». Относительно июля ставка снизилась на 13%.
Краткосрочная аренда такого же полувагона в августе подешевела в 5 раз в годовом выражении и не изменилась по отношению к июлю, составив 600 руб. за вагон. Кроме того, ставка предоставления полувагона, которая выставляется грузовладельцам, в минувшем месяце была на уровне 650–1000 руб. в сутки, следует из отчета.
Приведенный уровень ставок с учетом инфляции является минимальным за последние 10 лет, следует из данных ИЦО.
Инновационный полувагон (более грузоподъемный, с нагрузкой 25 тс) в августе подешевел в годовом выражении на 65% при долгосрочной аренде до 1050–1250 руб. за вагон в сутки, при краткосрочной аренде стоимость осталась без изменений – от 700 до 1300 руб. в сутки.
По данным РЖД, парк грузовых вагонов на сети сейчас составляет почти 1,4 млн единиц, 660 000 из которых – полувагоны. С начала года общий парк вырос на 16 700 вагонов, в том числе парк полувагонов – на 11 000.
Средний оборот полувагона в августе, как следует из отчета ИЦО, составил 20,2 суток, что на 4% меньше по сравнению с августом прошлого года. Средняя скорость полувагона в августе выросла на четверть в годовом выражении и составила 307 км в сутки.
В августе ставки аренды и предоставления полувагонов продолжили снижение под давлением профицита парка в связи с оттоком грузов с железной дороги, отмечают аналитики ИЦО. По оценке РЖД, текущий профицит парка на сети составляет порядка 400 000 вагонов. Погрузка в августе составила 92,2 млн т (-5,4% год к году), в сентябре – 91,4 млн т (-3,3%). Низкий объем погрузки не дает стимула для роста ставок, отмечается в отчете. Некоторые операторы отмечают увеличение скорости движения на сети, но сложности с заадресацией порожних вагонов сохраняются, и есть задержки при погрузке и выгрузке.
По оценке аналитиков, в сентябре ставки аренды полувагонов снизились в диапазоне от 1 до 8%, прогноз на ноябрь предполагает динамику от -8 до +2%, на декабрь – от -3 до +10%.
Рынок аренды полувагонов характеризуется как «перенасыщенный», отмечается в документе. Это рынок клиента, где арендаторы имеют возможность выбирать наиболее выгодные предложения от конкурирующих операторов, считают аналитики.
«Ставки находятся на дне и серьезных предпосылок для их роста нет. Ключевыми драйверами для изменения ситуации могут стать либо позитивные макроэкономические изменения, либо традиционный осенний рост спроса в IV квартале», – говорится в отчете.
Операторы действительно снижают ставки до исторического минимума, а РЖД опять говорит об индексации тарифов на перевозку грузов, отмечает источник «Ведомостей» в одной из операторских компаний. Грузовладельцы находятся «в глубоком кризисе» и не могут позволить себе увеличения себестоимости транспортировки своей продукции и уже сейчас выходят с инициативой по недопущению роста железнодорожного тарифа, добавляет он.
В полувагонах в основном везут уголь, напоминает представитель НТК. Уголь при текущих логистических издержках и уровне мировых цен возить невыгодно, поэтому многие экспортеры отказываются от его вывоза, продолжает он. «Соответственно, высвобождается парк. А другого такого же массового экспортного груза для полувагонов на сети просто нет», – рассуждает собеседник.
Падение ставок связано со стагнацией грузовой базы, которая происходит на фоне общего ухудшения экономической конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и снижения темпов строительства, говорит представитель «Атланта». Снижение ключевой ставки даст необходимый толчок внутреннему спросу на массовые грузы, перевозимые в полувагонах, уверен он.
Оживления рынка собеседник ожидает в 2026 г. Выход из текущей сложной ситуации возможен при тесном взаимодействии всех участников перевозочного процесса – операторов, РЖД и грузоотправителей, полагает он.
С ним соглашается представитель ПГК. Снижение объемов погрузки грузов на сети РЖД тянет ставки вниз, но снижение ключевой ставки может стать положительным стимулом для изменения ситуации на внутреннем рынке перевозок, считает он.
На увеличении объема экспортных перевозок может сказаться ослабление национальной валюты, полагает собеседник. Вместе с тем ожидаемая индексация тарифов РЖД, наоборот, может привести к еще большему снижению объема погрузки, говорит представитель ПГК.
Сокращение перевозок, профицит парка на сети и рост стоимости простоя вагона привели к снижению в их потребности, соглашается партнер и сооснователь аналитического агентства RSA Александр Поликарпов. Это негативно сказывается на финансовом состоянии операторских компаний, продолжает он. Погрузка на сети РЖД в январе – сентябре 2025 г. снизилась на 6,7% в годовом выражении до 830,2 млн т, следует из данных компании.
«Более или менее устойчиво себя должны чувствовать крупные игроки рынка полувагонов с большим пулом клиентов, кэптивные компании. Операторы будут сокращать расходы, а также можно ожидать новых сделок слияния-поглощения и дальнейшей консолидации рынка», – рассуждает эксперт.
Пока объемы массовых перевозок не начнут активно расти, ставки на полувагоны будут оставаться на низком уровне, продолжает он. «Хотя сейчас и наблюдаются тенденции к росту спроса на уголь, предполагаю, что как минимум до конца 2026 г. рынок будет характеризоваться низкими ставками с небольшими сезонными качелями», – добавил собеседник.