Верховный суд заново рассмотрит спор о национализации ивановского завода

При этом после решения суда первой инстанции, как писал РБК, с просьбой к властям о передаче ему акций ИЗТС обращался «Ростех» (принимает участие в деле как «иное лицо»). Это подтверждала пресс-служба госкорпорации. Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», говорил источник РБК. «Полагаем, что дальнейшее нахождение завода в руках текущих владельцев противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для национальной безопасности, – писал «Ростех» в своем Telegram-канале. – Восстановить законные права государства над этим и другими предприятиями, имеющими ключевое значение для отечественной промышленности и технологического суверенитета страны, сегодня критически важная задача».