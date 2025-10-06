Верховный суд заново рассмотрит спор о национализации ивановского завода

Верховный суд заново рассмотрит спор о национализации ивановского заводаЭто одно из немногих предприятий, которое не было обращено в доход государства по иску Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура добилась передачи кассационного представления на отказ обратить в доход государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) к новому рассмотрению в Верховном суде (ВС), на определение суда обратили внимание «Ведомости». В нем говорится, что заместитель председателя ВС Игорь Крупнов направил кассационную жалобу надзорного ведомства в судебную коллегию по экономическим спорам, которую возглавляет Юрий Иваненко – соратник умершей в июле Ирины Подносовой (возглавляла ВС в 2024–2025 гг.).
Надзорное ведомство потребовало признать незаконной приватизацию завода еще в феврале 2024 г. В ведомстве ссылались на то, что ключевые пакеты акций были приобретены владельцами Владимиром и Михаилом Бажановыми без разрешения правительства, а сама процедура сопровождалась «взаимосвязанными противоправными действиями» должностных лиц. Надзорный орган просил изъять в пользу государства 81,8% акций ИЗТС, указывая на нарушения при приватизации и вывод активов в аффилированные структуры. Первая судебная инстанция (Арбитражный суд Ивановской области) удовлетворила иск, но апелляционный суд (Второй арбитражный апелляционный суд) отменил это решение, посчитав, что сделки носили открытый и возмездный характер, а ответчики являются добросовестными приобретателями.
При этом после решения суда первой инстанции, как писал РБК, с просьбой к властям о передаче ему акций ИЗТС обращался «Ростех» (принимает участие в деле как «иное лицо»). Это подтверждала пресс-служба госкорпорации. Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», говорил источник РБК. «Полагаем, что дальнейшее нахождение завода в руках текущих владельцев противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для национальной безопасности, – писал «Ростех» в своем Telegram-канале. – Восстановить законные права государства над этим и другими предприятиями, имеющими ключевое значение для отечественной промышленности и технологического суверенитета страны, сегодня критически важная задача».
Но в кассационном суде (Арбитражный суд Волго-Вятского округа) решение апелляции устояло. После этого уже переданные Росимуществу акции были возвращены прежним владельцам. Это довольно редкий случай. Российские суды отказывали прокуратуре по делам об изъятии активов в 7% случаев с 2022 г. по август 2025-го, писали «Ведомости» 16 сентября со ссылкой на собственные расчеты.
Генпрокуратура выводы судов оспорила, но в марте 2025 г. ВС отказался передавать представление надзорного органа к рассмотрению. ВС указал, что нижестоящие суды правильно установили факты и применили нормы материального и процессуального права. В определении говорилось, что приватизация и продажа акций ИЗТС происходили открыто, на возмездной основе, с участием трудового коллектива и в рамках законодательства о приватизации 1990-х гг. Недобросовестного поведения или злоупотребления правом со стороны ответчиков (Бажановых, ООО «Инвестпроект», ООО «Техинвест» и др.) не было выявлено.
О чем спор
Теперь же, в начале октября 2025 г., ВС поменял свою позицию: прежнее определение об отказе в передаче к рассмотрению кассационного представления было отменено. По мнению суда, первоначальный отказ в передаче дела на рассмотрение коллегии был ошибочным. Дело содержит значимые правовые вопросы – защита публичных интересов, незаконное отчуждение стратегического имущества, правильное применение сроков исковой давности, требующие разбирательства, подчеркивается в новом определении ВС.
О новом решении ВС стало известно сразу после назначения новым председателем ВС Игоря Краснова (занимал должность генерального прокурора России в 2020–2025 гг.), хотя между этими событиями трудно доказать какую-либо связь, говорит адвокат Юлий Тай. При этом он считает, что производство продукции, являющейся компонентами вооружений, не обязательно должно находиться в собственности государства.
Возобновление спора по ИЗТС не следует воспринимать как признак усиления контроля ВС за делами, связанными с имущественными интересами государства, говорит адвокат Verba Legal Андрей Демичев. Практика рассмотрения исков Генпрокуратуры уже устоялась, и дело ИЗТС следует рассматривать как закрепление этой практики, подтверждающее, что успешно возражать против требований крайне сложно. Дело ИЗТС является скорее исключением, так как было изначально рассмотрено не в пользу прокуратуры, пояснил он.
Тем не менее, говорит Демичев, компетенции ВС и Генпрокуратуры существенно различаются и любые изменения в практике рассмотрения исков надзорного органа можно оценивать только со временем.
«Ведомости» направили запрос в ИЗТС.