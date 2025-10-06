Заводы в 2025 году могут сократить производство сельхозтехники на 20–30%

Производство сельскохозяйственной техники на «Ростсельмаше» в 2025 г. сократится на 30% по сравнению с показателями 2024 г., рассказал «Ведомостям» совладелец компании Константин Бабкин. Всего за год будет выпущено 2700 комбайнов и 800 тракторов, почти столько же планируется продать, уточнил он. В прошлом году «Ростсельмаш» выпустил 3200 комбайнов и 1100 тракторов.