Заводы в 2025 году могут сократить производство сельхозтехники на 20–30%Дорогие деньги и другие обстоятельства не дают аграриям обновить парк
Производство сельскохозяйственной техники на «Ростсельмаше» в 2025 г. сократится на 30% по сравнению с показателями 2024 г., рассказал «Ведомостям» совладелец компании Константин Бабкин. Всего за год будет выпущено 2700 комбайнов и 800 тракторов, почти столько же планируется продать, уточнил он. В прошлом году «Ростсельмаш» выпустил 3200 комбайнов и 1100 тракторов.
В связи с сократившимися продажами сельхозтехники предприятие с августа 2025 г. работает три дня в неделю. По мнению Бабкина, высокая ключевая ставка и низкие доходы аграриев не позволяют наращивать объемы производства. При этом действующие программы господдержки позволяют лишь частично компенсировать выпадающий спрос на технику, считает он.
