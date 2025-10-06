Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Заводы в 2025 году могут сократить производство сельхозтехники на 20–30%

Дорогие деньги и другие обстоятельства не дают аграриям обновить парк
Артем Гришков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Производство сельскохозяйственной техники на «Ростсельмаше» в 2025 г. сократится на 30% по сравнению с показателями 2024 г., рассказал «Ведомостям» совладелец компании Константин Бабкин. Всего за год будет выпущено 2700 комбайнов и 800 тракторов, почти столько же планируется продать, уточнил он. В прошлом году «Ростсельмаш» выпустил 3200 комбайнов и 1100 тракторов.

В связи с сократившимися продажами сельхозтехники предприятие с августа 2025 г. работает три дня в неделю. По мнению Бабкина, высокая ключевая ставка и низкие доходы аграриев не позволяют наращивать объемы производства. При этом действующие программы господдержки позволяют лишь частично компенсировать выпадающий спрос на технику, считает он.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь