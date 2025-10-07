«Север-Метрополь» начал продавать готовую замороженную еду в рознице

«Север-Метрополь» начал продавать готовую замороженную еду в розницеНепрофильные игроки выходят на этот рынок на фоне дефицита других поставщиков
В розничных магазинах появилась готовая замороженная еда от петербургского производителя кондитерских изделий «Север-Метрополь», заметил отраслевой Telegram-канал «Продукт медиа». Блюда из рыбы, мяса и птицы от этой компании продаются в «Перекрестках», подтвердил «Ведомостям» представитель Х5. По его словам, они представлены на полках супермаркетов сети в Москве около двух месяцев, продажи в Санкт-Петербурге начались с января 2025 г. Другие ритейлеры – «Лента», «Азбука вкуса», «О’кей» и «Ашан» – сообщили, что в их магазинах такой продукции нет. В «Север-Метрополе» на запрос «Ведомостей» не ответили.
В саму группу входят кондитерское производство в Санкт-Петербурге, более 120 кафе-кондитерских (в том числе в Ленинградской области и Москве), говорится на сайте компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», 80% ООО «Север-Метрополь» принадлежат Елене, Елизавете и Михаилу Шевченко, еще 20% – у Светланы Долгобородовой. Выручка компании в 2024 г. выросла на 12,6% к предыдущему году до 2,3 млрд руб., чистая прибыль – в 1,8 раза до 100,9 млн руб. Группа специализировалась на производстве именно кондитерских изделий и десертов, в том числе для сегмента HoReCa. Но на ее сайте доступны заказы и некоторых готовых блюд. Замороженные блюда там пока не представлены.