«Север-Метрополь» начал продавать готовую замороженную еду в рознице

В саму группу входят кондитерское производство в Санкт-Петербурге, более 120 кафе-кондитерских (в том числе в Ленинградской области и Москве), говорится на сайте компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», 80% ООО «Север-Метрополь» принадлежат Елене, Елизавете и Михаилу Шевченко, еще 20% – у Светланы Долгобородовой. Выручка компании в 2024 г. выросла на 12,6% к предыдущему году до 2,3 млрд руб., чистая прибыль – в 1,8 раза до 100,9 млн руб. Группа специализировалась на производстве именно кондитерских изделий и десертов, в том числе для сегмента HoReCa. Но на ее сайте доступны заказы и некоторых готовых блюд. Замороженные блюда там пока не представлены.