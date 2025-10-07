Правительство упростит выдачу лицензий на продажу алкоголя

Правительство упростит выдачу лицензий на продажу алкоголяТеперь для их получения потребуется меньше времени и документов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила проект поправок в разработанный Минфином законопроект, упрощающих выдачу лицензий на продажу алкоголя. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к членам этой комиссии, и один, близкий к правительству.
Представитель Минфина эту информацию подтвердил, уточнив, что одобренный законопроект предусматривает сокращение с 1 марта 2026 г. перечня документов для получения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. Кроме того, по его словам, снизятся сроки рассмотрения заявлений на осуществление указанного вида деятельности с 30 до 15 рабочих дней. При этом, по словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, их можно будет продлить на 25 рабочих дней.
Поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» были опубликованы для общественного обсуждения еще в сентябре 2024 г. Тогда предполагалось, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
Поправки связаны с правительственным экспериментом по оптимизации и автоматизации процессов, в том числе в сфере лицензирования, приводится объяснение Минфина в материалах к заседанию комиссии.
Он проводится с 1 августа 2021 г. по 31 декабря 2025 г. и предполагает сокращение срока предоставления разрешений максимум до 15 рабочих дней, говорится в документах.
Упрощение можно считать формальным и на практике к значительному облегчению работы предприятий торговли не приведет, считает менеджер продуктового ритейлера. Например, документ, по его словам, заменяет календарные дни на рабочие, фактически не сокращая сроки получения лицензии. Как указывает Минфин в материалах к законопроекту, раньше с учетом возможности продления заявления на выдачу лицензии могли рассматриваться до 44 рабочих дней. А поправки сокращают этот срок до 40 рабочих дней. Кроме того, документ изменяет условия для продления времени рассмотрения, отмечает собеседник «Ведомостей».
В то же время основатель франчайзинговых ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов оценивает такие меры как позитивный шаг для рынка. Это облегчает планирование и снижает административную неопределенность, объясняет он. Вместе с тем, по его словам, для проектов с типовыми пятилетними договорами аренды эффект не станет определяющим.
Миронов выделяет две ключевые проблемы в получении лицензий на продажу алкоголя для общепита, которые поправки не решают. Во-первых, там ничего не сказано о требованиях по минимальному расположению точек по продаже алкоголя или общепита от объектов образования и медицины. Из-за этого выдача лицензий блокируется даже там, где нет фактических рисков, объясняет Миронов. А во-вторых, выдача лицензий по-прежнему жестко привязана к наличию долгосрочного договора аренды помещений и полного пакета имущественных документов. При краткосрочном съеме или не оформленном в собственность помещении, даже если все соответствует требованием, получить лицензию будет нельзя, резюмирует он.
Послабление по условиям выдачи разрешений на продажу алкоголя происходит на фоне резкого роста расходов ритейлеров на их получение, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В связи с этим, по его словам, такие меры выглядят логичными со стороны государства.
Разрешения на продажу алкоголя в России с 31 августа 2025 г. выдаются на каждый магазин или точку общепита, а не на юрлицо в целом, как это было раньше. Изменения коснулись и пошлины: теперь за каждый магазин их владельцы платят 20 000 руб. в сельском населенном пункте и 65 000 руб. в городах.
У ритейлеров уже возникали проблемы, связанные с получением или продлением лицензии, напоминает Бурмистров. Например, в августе срок ее действия внезапно закончился у сети «Красное & белое» в Кемеровской области. Из-за этого на какое-то время более 380 магазинов этого ритейлера прекратили продажу алкоголя в регионе, сообщал ТАСС. Процесс, связанный с лицензированием, должен быть максимально прозрачен, считает Бурмистров. По его мнению, проблемы, связанные с получением таких разрешений, всегда являются серьезным ударом по бизнесу игроков отрасли.
В Х5, «Магните», «Вкусвилле», «Азбуке вкуса» не ответили на вопросы «Ведомостей». В «Ленте», «О’кей», «Красном & белом» отказались от комментариев.