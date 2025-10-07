Правительство упростит выдачу лицензий на продажу алкоголя

Миронов выделяет две ключевые проблемы в получении лицензий на продажу алкоголя для общепита, которые поправки не решают. Во-первых, там ничего не сказано о требованиях по минимальному расположению точек по продаже алкоголя или общепита от объектов образования и медицины. Из-за этого выдача лицензий блокируется даже там, где нет фактических рисков, объясняет Миронов. А во-вторых, выдача лицензий по-прежнему жестко привязана к наличию долгосрочного договора аренды помещений и полного пакета имущественных документов. При краткосрочном съеме или не оформленном в собственность помещении, даже если все соответствует требованием, получить лицензию будет нельзя, резюмирует он.