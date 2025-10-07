Структура «Евраза» подала иск о взыскании активов Evraz plc на 97,6 млрд рублей

Российская компания «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат) 3 октября 2025 г. подала иск к зарегистрированной в Великобритании Evraz plc на 97,6 млрд руб. Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. «Евраз НТМК» требует взыскать эту задолженность за счет изъятия активов британской компании в России, поясняется в сообщении Evraz plc. Другие детали дела не раскрываются. В группе «Евраз» отказались от комментариев.