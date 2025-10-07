Газета
Главная / Бизнес /

Структура «Евраза» подала иск о взыскании активов Evraz plc на 97,6 млрд рублей

Решение суда может создать правовую основу для изменения структуры владения компании, говорят эксперты
Василий Милькин
Павел Лисицын / РИА Новости
Павел Лисицын / РИА Новости

Российская компания «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат) 3 октября 2025 г. подала иск к зарегистрированной в Великобритании Evraz plc на 97,6 млрд руб. Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. «Евраз НТМК» требует взыскать эту задолженность за счет изъятия активов британской компании в России, поясняется в сообщении Evraz plc. Другие детали дела не раскрываются. В группе «Евраз» отказались от комментариев.

Для защиты своих интересов и интересов акционеров Evraz plc намерена обратиться за юридической консультацией, сообщила британская компания. Также Evraz plc обратится в управление по имплементации финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) минфина Великобритании для получения необходимой лицензии на покрытие судебных расходов.

