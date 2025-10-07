Бизнес просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде

Распоряжение, вступающее в силу с 1 января 2026 г., предусматривает «беспрецедентный» рост ставок в ближайшие пять лет, отмечается в письме. Так, в 2026 г. для 35 загрязняющих веществ рост платы составит от 2 до 11 000 раз. К 2030 г. ставки сбора вырастут более чем в 20 раз для 154 из 199 загрязняющих воздух веществ и для 152 из 173 элементов, загрязняющих воду. Такая индексация предусмотрена и в отношении большинства крупнотоннажных вредных веществ, таких как оксиды углерода и серы, фториды, пыль всех видов, сбросы нефтепродуктов, соединений азота и проч., перечисляется в письме Шохина.