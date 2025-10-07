Бизнес просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде

Бизнес просит отменить новые ставки платы за вред окружающей средеЭто приведет к ухудшению экономики предприятий и росту цен на их продукцию, считает РСПП
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 гг., которые утверждены распоряжением правительства от 1 сентября 2025 г. Об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина на имя премьера от 7 октября. «Ведомости» ознакомились с документом. Источник в аппарате правительства сообщил, что письмо пока не поступало.
Распоряжение, вступающее в силу с 1 января 2026 г., предусматривает «беспрецедентный» рост ставок в ближайшие пять лет, отмечается в письме. Так, в 2026 г. для 35 загрязняющих веществ рост платы составит от 2 до 11 000 раз. К 2030 г. ставки сбора вырастут более чем в 20 раз для 154 из 199 загрязняющих воздух веществ и для 152 из 173 элементов, загрязняющих воду. Такая индексация предусмотрена и в отношении большинства крупнотоннажных вредных веществ, таких как оксиды углерода и серы, фториды, пыль всех видов, сбросы нефтепродуктов, соединений азота и проч., перечисляется в письме Шохина.