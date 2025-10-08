Розничные продажи алкоголя достигнут 5 трлн рублей через пять лет

Судя по прогнозам Infoline, темпы продаж алкоголя останутся примерно на текущем уровне. Так, в 2020–2024 гг. этот показатель рос на 10,9% в год. Драйверами развития в денежном выражении тогда выступали крепкие напитки (+15% год к году, до 622 млрд руб.) без учета водки, а также тихие и игристые вина (+14%, до 549 млрд руб.). Из-за них сокращается потребление водки, объясняют аналитики компании. Крепкий алкоголь в 2024–2029 гг. продолжит расти в среднем на 13,5% в год, вина – на 12,5%. Через пять лет продажи этой продукции достигнут 1,2 трлн и 1 трлн руб. без учета НДС соответственно, прогнозируют в Infoline. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе – сентябре 2025 г. производство водки снизилось примерно на 6% год к году до 52,4 млн дал. Выпуск же алкоголя крепостью свыше 9% в целом за тот же период сократился чуть меньше – на 4,2% до 78,4 млн дал.