Розничные продажи алкоголя достигнут 5 трлн рублей через пять лет

Розничные продажи алкоголя достигнут 5 трлн рублей через пять летЕго продажи сейчас растут в основном за счет премиальных напитков
Розничные продажи алкоголя в России в 2025–2029 гг. будут расти в среднем на 10,8% в год и через пять лет достигнут 4,9 трлн руб. Такие данные содержатся в исследовании агентства Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». По итогам этого года рынок, по оценке компании, должен увеличиться на 13% к 2024 г. до 3,3 трлн руб. Продовольственный же ритейл в 2025–2029 гг. будет развиваться чуть скромнее – в среднем на 8,6% в год. К концу этого срока оборот розничной торговли продовольственными товарами должен достигнуть 39,9 трлн руб., подсчитали в Infoline.
Судя по прогнозам Infoline, темпы продаж алкоголя останутся примерно на текущем уровне. Так, в 2020–2024 гг. этот показатель рос на 10,9% в год. Драйверами развития в денежном выражении тогда выступали крепкие напитки (+15% год к году, до 622 млрд руб.) без учета водки, а также тихие и игристые вина (+14%, до 549 млрд руб.). Из-за них сокращается потребление водки, объясняют аналитики компании. Крепкий алкоголь в 2024–2029 гг. продолжит расти в среднем на 13,5% в год, вина – на 12,5%. Через пять лет продажи этой продукции достигнут 1,2 трлн и 1 трлн руб. без учета НДС соответственно, прогнозируют в Infoline. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе – сентябре 2025 г. производство водки снизилось примерно на 6% год к году до 52,4 млн дал. Выпуск же алкоголя крепостью свыше 9% в целом за тот же период сократился чуть меньше – на 4,2% до 78,4 млн дал.