Правительство может вернуть часть субсидий для «Почты России»

За счет дополнительных доходов бюджета могут начать субсидировать доставку газет и журналов
Мария Арялина
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
Павел Лисицын / РИА Новости
Павел Лисицын / РИА Новости

Минцифры может вновь начать субсидировать доставку газет и журналов «Почтой России». Ведомство рассматривает возможность распределения дополнительных доходов бюджета в 2025 г., а также в 2026–2028 гг. на деятельность АО «Почта России» в формате прямых бюджетных ассигнований, заявил министр Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы по обсуждению бюджета на 2026 и 2027–2028 гг.

Последний раз бюджет дотировал доставку прессы более 10 лет назад. До лета 2014 г. на доставку газет и журналов ежегодно государство выделяло по 3 млрд руб., а с июля 2014 г. от этих расходов правительство отказалось.

