Рынок грузовых автоперевозок перешел к стагнации

Снижение тарифов и деловой активности в отрасли не дало логистам заработать
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка компаний, осуществляющих большегрузные перевозки автотранспортом по России, составит в 2025 г. 2,63 трлн руб., что лишь на 1% больше, чем в 2024 г. Об этом говорится в обзоре логистической компании ПЭК и исследовательского агентства M.A.Research (документ есть у «Ведомостей»). В 2024 г. этот показатель вырос на 13% до 2,61 трлн руб.

Как следует из обзора, еще в первом полугодии этого года выручка сектора снизилась на 5% из-за снижения ставок, хотя объем перевозок в физическом выражении вырос на 3,5%. Абсолютные значения компании не приводят.

