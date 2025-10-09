Рынок грузовых автоперевозок перешел к стагнации

Выручка компаний, осуществляющих большегрузные перевозки автотранспортом по России, составит в 2025 г. 2,63 трлн руб., что лишь на 1% больше, чем в 2024 г. Об этом говорится в обзоре логистической компании ПЭК и исследовательского агентства M.A.Research (документ есть у «Ведомостей»). В 2024 г. этот показатель вырос на 13% до 2,61 трлн руб.