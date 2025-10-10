Рост добычи газа в России в 2030 году может оказаться ниже целевого уровня

Показатель используемого ресурса газа, который учитывает добычу, расходование запасов подземных хранилищ (ПХГ) и балансирующие импортные поставки из Казахстана, в 2030 г. в России составит 788 млрд куб. м – на 15% больше по сравнению с уровнем 2024 г. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Kept, представленном на Петербургском международном газовом форуме. Таким образом, добыча газа в 2030 г. составит не более 788 млрд куб. м. Это ниже показателей, предусмотренных не только целевым, но и инерционным сценарием энергетической стратегии России до 2050 г.