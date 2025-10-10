Правительство может продлить эксперимент с агродронами до 2029 года

Правительство может продлить эксперимент с агродронами до 2029 годаТеперь тестирование предлагается ввести уже в 19 регионах страны
Минэкономразвития продлит экспериментальный правовой режим (ЭПР) по применению агродронов – сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем (СБАС) – до сентября 2029 г. С соответствующим проектом постановления, подготовленным оператором ЭПР ООО «Консорциум БАС» совместно с участниками эксперимента, ознакомились «Ведомости». Документ также предусматривает расширение эксперимента еще на семь субъектов Федерации – Калининградскую, Оренбургскую, Томскую, Иркутскую, Челябинскую и Омскую области и Красноярский край. В проекте также определены требования к оснащению и документации агродронов, что упросит процедуру допуска устройств к полетам в регионах с ЭПР.
ЭПР, или «регуляторная песочница», создает исключения из правового поля для обкатки инноваций. Эксперимент по агродронам был запущен в сентябре 2023 г. сроком на три года. На тот момент в ЭПР включались 12 пилотных регионов: Республика Татарстан, Алтайский и Ставропольский край, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Липецкая, Тамбовская и Ульяновская области. Изначально в эксперименте принимали участие 14 компаний и три ИП.