В России ускорилось падение производства грузовых вагонов

В условиях профицита парка на сети и снижения перевозок их приобретение теряет актуальность
Артем Гришков
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

За январь – сентябрь 2025 г. в России было выпущено 41 478 единиц грузового подвижного состава. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ), с которыми ознакомились «Ведомости».

Производство почти всех типов вагонов за минувшие девять месяцев показало снижение. В частности, выпуск полувагонов снизился на 13% до 18 159 единиц, платформ – на 23% до 4421 вагона, хопперов – в 1,8 раза до 2801 шт., крытых вагонов – более чем на треть до 2598 единиц.

