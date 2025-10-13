В России ускорилось падение производства грузовых вагонов

В России ускорилось падение производства грузовых вагоновВ условиях профицита парка на сети и снижения перевозок их приобретение теряет актуальность
За январь – сентябрь 2025 г. в России было выпущено 41 478 единиц грузового подвижного состава. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ), с которыми ознакомились «Ведомости».
Производство почти всех типов вагонов за минувшие девять месяцев показало снижение. В частности, выпуск полувагонов снизился на 13% до 18 159 единиц, платформ – на 23% до 4421 вагона, хопперов – в 1,8 раза до 2801 шт., крытых вагонов – более чем на треть до 2598 единиц.
