Российские металлурги снизили выплавку стали за девять месяцев на 5%Улучшение ситуации в отрасли возможно только в следующем году, считают аналитики
Производство стали в России в январе – сентябре 2025 г. составило 50,8 млн т, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет». В сентябре выпуск стали снизился на 4% до 5,2 млн т, говорится в материалах компании.
Производство готовой продукции – проката – в сентябре увеличилось в годовом выражении на 3% до 4,6 млн т. За девять месяцев показатель снизился на 5% и составил 44,5 млн т. Выпуск труб в сентябре упал на 30% до 700 000 т, в январе – сентябре – на 16% до 7,9 млн т.
