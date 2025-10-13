Минпромторг снижает требования по локализации роботов

Минпромторг не будет вводить обязательную локализацию производства робототехники до 2030 г., а также не будет ее учитывать при выделении субсидий. Об этом 8 октября 2025 г. сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на расширенном заседании комитета Госдумы по контролю в рамках подготовки к «правительственному часу» на тему «Автоматизация и повышение производительности труда как факторы социального и экономического развития». Вместо этого регулятор планирует учитывать повышение производительности труда и эффективность внедрения робототехники на предприятиях при выделении будущих субсидий.