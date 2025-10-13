Производитель российского аналога Lego открывает первые торговые точки

Российский производитель детских конструкторов «Рубрик» до 1 ноября 2025 г. откроет первые пять точек в Москве и регионах. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. По словам основателя и гендиректора компании «Рубрик-ОД» (управляет брендом) Айнара Абдрахманова, это будут островки (отдельные конструкции посреди проходной зоны торгового центра. – «Ведомости») площадью около 3 кв. м.