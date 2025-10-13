Экс-гендиректор «Роза Хутор» продал рыбодобывающую компанию

«Алаид» добывает, в частности, треску, минтай, камбалу, морской гребешок, которые перерабатывались на собственном предприятии на берегу. Выручка организации снизилась в 2024 г. на 17,3% до 1,2 млрд руб. Год компания закончила с убытком в 1,5 млрд руб. против прибыли в 74,3 млн руб. в 2023 г.