Экс-гендиректор «Роза Хутор» продал рыбодобывающую компанию

Покупателем стала группа Salmonica семьи губернатора Приморья Кожемяко
Полина Гриценко
Марина Круглякова / ТАСС
Марина Круглякова / ТАСС

Собственником рыбодобывающей компании «Алаид» из Сахалинской области 9 октября стало ООО «Тымлатский рыбокомбинат», входящее в группу Salmonica, следует из данных ЕГРЮЛа. До этого она напрямую и через ряд структур принадлежала экс-гендиректору курорта «Роза Хутор» Сергею Бачину. Он же владеет сельскохозяйственным холдингом «АгриВолга», специализирующимся на мясо-молочной продукции.

«Алаид» добывает, в частности, треску, минтай, камбалу, морской гребешок, которые перерабатывались на собственном предприятии на берегу. Выручка организации снизилась в 2024 г. на 17,3% до 1,2 млрд руб. Год компания закончила с убытком в 1,5 млрд руб. против прибыли в 74,3 млн руб. в 2023 г.

