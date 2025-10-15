Газета
Количество продавцов спортивных товаров начало снижаться

Рынок консолидируется на фоне усиления онлайн-ритейлеров
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Число юридических лиц, занятых торговлей спорттоварами и спортивной одеждой, по итогам первого полугодия 2025 г. сократилось по отношению к январю – июню прошлого года на 5,4% до 1810 организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 0,7% до 8148 единиц. Об этом говорится в исследовании издания «Бизнес-секреты» и аналитического проекта T-Data (оба принадлежат Т-банку), сделанном на основе данных Федеральной налоговой службы. Там указано, что темпы открытия новых компаний данного профиля тоже снижаются: если в первом полугодии 2024 г. на рынок вышло 78 таких организаций, то за шесть месяцев этого года – лишь 54. Правда, количество новых ИП, наоборот, увеличилось на 17% до 507.

Такая тенденция может говорить о консолидации данного рынка и уходе части средних игроков, делают вывод «Бизнес-секреты». Лидером среди крупнейших сетевых брендов по обороту по итогам прошлого года и первой половины 2025 г., по данным издания, остается «Спортмастер». Этот показатель у ритейлера оказался в 4 раза больше, чем у восьми ближайших конкурентов, вместе взятых, а его доля на рынке продаж спортивных товаров за указанные 1,5 года составила 79%. Для сравнения: находящийся на 2-м месте в этом рейтинге «Триал-спорт» занимает лишь 6% рынка. 3-е место делят между собой «Кант» и Desport – у них по 3% в общем обороте компаний этого сегмента. В самих сетях на запросы «Ведомостей» не ответили.

