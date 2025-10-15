Структура, близкая к «Газпром нефти», может заняться выпуском авиакомпонентов

По словам одного из собеседников, авиационное направление в ИЦ «Кронштадт» было выделено в отдельное юрлицо, которое называется ООО «Кронштадт инновации». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», оно было зарегистрировано 14 марта 2025 г. в Санкт-Петербурге и формально никак не связано с ИЦ «Кронштадт». В качестве рода деятельности «Кронштадт инноваций» в СПАРК указано производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор этой компании – Алиса Сазанова, которая до этого была гендиректором разработчика и производителя беспилотников «Аэромакс» (входит в АФК «Система»).