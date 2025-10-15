ФАС одобрила продажу гипермаркетов «О’кей»Вероятный покупатель – «Лента», но ритейлеру необходимо, чтобы эти активы перешли менеджменту компании
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Земун» о приобретении 99% в уставном капитале ООО «РБФ ритейл». Эта фирма, как следует из сообщения ведомства, за счет этой сделки получит косвенный контроль над 99,56% ООО «О’кей», которое управляет сетью одноименных гипермаркетов.
«РБФ ритейл», судя по всему, принадлежит менеджменту ритейлера. По крайней мере, по данным ЕГРЮЛа, ее через ООО «РБФ» контролируют генеральный директор сегмента гипермаркетов «О’кей» Константин Арабидис, а также Артем Микоев, Ирина Патрушева и Анна Рощина (у всех по 24% в РБФ). Информация о последних есть в отчетности группы. Оставшиеся 4% – у Евгения Морозова, которому через «Бизнес-инвест» принадлежит еще 1% «РБФ ритейла».
