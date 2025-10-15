ФАС одобрила продажу гипермаркетов «О’кей»

«РБФ ритейл», судя по всему, принадлежит менеджменту ритейлера. По крайней мере, по данным ЕГРЮЛа, ее через ООО «РБФ» контролируют генеральный директор сегмента гипермаркетов «О’кей» Константин Арабидис, а также Артем Микоев, Ирина Патрушева и Анна Рощина (у всех по 24% в РБФ). Информация о последних есть в отчетности группы. Оставшиеся 4% – у Евгения Морозова, которому через «Бизнес-инвест» принадлежит еще 1% «РБФ ритейла».