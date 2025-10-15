X5 запускает доставку готовых рационов по подписке

X5 запускает доставку готовых рационов по подпискеНо в этом сегменте высокая конкуренция, предупреждают эксперты
Крупнейший продуктовый ритейлер X5 (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») 1 октября 2025 г. зарегистрировал домен rationx5.ru, заметили «Ведомости». На этом сайте говорится о скором появлении «сервиса, который поможет закрыть базовые потребности», а также «освободить пару часов в день». Речь идет о запуске пилотного проекта доставки готовых рационов по подписке «Умные рационы», пояснил представитель X5. По его словам, на этапе тестирования меню будет состоять из ассортимента готовой еды компании и рассчитано на неделю.
Сам проект будет запущен в конце октября этого года в одном из районов юга Москвы. Сервис рассчитан на клиентов, проживающих вокруг зоны доставки одного даркстора, уточнил представитель Х5. По его словам, по итогам тестирования будет принято решение о дальнейшем развитии этой услуги. Инвестиции X5 в запуск пилотного проекта по доставке готовых рационов, скорее всего, будут минимальными, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он напоминает, что у компании уже есть нужные производственные мощности по выпуску такой продукции, инфраструктура для доставки через онлайн-сервисы, программа лояльности.