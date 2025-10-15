X5 запускает доставку готовых рационов по подписке

Сам проект будет запущен в конце октября этого года в одном из районов юга Москвы. Сервис рассчитан на клиентов, проживающих вокруг зоны доставки одного даркстора, уточнил представитель Х5. По его словам, по итогам тестирования будет принято решение о дальнейшем развитии этой услуги. Инвестиции X5 в запуск пилотного проекта по доставке готовых рационов, скорее всего, будут минимальными, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он напоминает, что у компании уже есть нужные производственные мощности по выпуску такой продукции, инфраструктура для доставки через онлайн-сервисы, программа лояльности.