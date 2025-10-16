Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Делимобиль» планирует выйти на чистую прибыль в 2026 году

Это позволит компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов
Артем Гришков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Каршеринговый сервис «Делимобиль» рассчитывает выйти на чистую прибыль в 2026 г. Тогда же компания будет готова рассматривать выплату дивидендов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор сервиса Владимир Садовин.

«Делимобиль» в первом полугодии 2025 г. получил чистый убыток по МСФО в размере 1,9 млрд руб. против прибыли 523 млн руб. годом ранее. Выручка выросла год к году на 16% до 14,7 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 34% до 1,87 млрд руб., чистый долг увеличился на 23% до 30,66 млрд руб., а отношение чистый долг/EBITDA составило 6,4 против 3,7 годом ранее.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте