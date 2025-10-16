«Делимобиль» планирует выйти на чистую прибыль в 2026 году

«Делимобиль» планирует выйти на чистую прибыль в 2026 годуЭто позволит компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов
Каршеринговый сервис «Делимобиль» рассчитывает выйти на чистую прибыль в 2026 г. Тогда же компания будет готова рассматривать выплату дивидендов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор сервиса Владимир Садовин.
«Делимобиль» в первом полугодии 2025 г. получил чистый убыток по МСФО в размере 1,9 млрд руб. против прибыли 523 млн руб. годом ранее. Выручка выросла год к году на 16% до 14,7 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 34% до 1,87 млрд руб., чистый долг увеличился на 23% до 30,66 млрд руб., а отношение чистый долг/EBITDA составило 6,4 против 3,7 годом ранее.
