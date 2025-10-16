Продажи высокобелковых молочных продуктов в рознице выросли почти втрое

Популярность обогащенных белком продуктов подтверждают и в «Нильсен». Там отмечают, что в первом полугодии 2025 г. реализация кондитерских изделий с протеином выросла на 45% год к году (тогда как вся эта категория – на 17,4%), обогащенной молочной продукции – на 133,8% (+11,7%), мороженого – на 171,1% (+6,6%). Абсолютных цифр в компании не приводят. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что рынок высокобелковых молочных продуктов в этом году прибавит 55% до 80 млрд руб., в прошлом году он составил 52 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем было в 2023 г.