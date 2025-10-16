Продажи высокобелковых молочных продуктов в рознице выросли почти втрое

Продажи высокобелковых молочных продуктов в рознице выросли почти втроеПравда, такие товары пока занимают незначительную долю в общей выручке производителей
Реализация высокобелковых йогуртов и молочных десертов в рознице с июля 2024 г. по июнь этого года увеличилась на 52% год к году до 25 000 т, подсчитала по запросу «Ведомостей» исследовательская компания NTech. В денежном выражении рост, по ее данным, еще более существенный – 182% до 12 млрд руб. В то же время продажи всех молочных продуктов за этот же период прибавили лишь 1,7% до 12,9 млн т и 20,3% в деньгах до 3,2 млрд руб.
Популярность обогащенных белком продуктов подтверждают и в «Нильсен». Там отмечают, что в первом полугодии 2025 г. реализация кондитерских изделий с протеином выросла на 45% год к году (тогда как вся эта категория – на 17,4%), обогащенной молочной продукции – на 133,8% (+11,7%), мороженого – на 171,1% (+6,6%). Абсолютных цифр в компании не приводят. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что рынок высокобелковых молочных продуктов в этом году прибавит 55% до 80 млрд руб., в прошлом году он составил 52 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем было в 2023 г.