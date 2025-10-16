Минэнерго ожидает стабилизации экспорта угля в 2025–2026 годах

Минэнерго прогнозирует экспорт угля в 2025 г. на уровне прошлого года, сообщил журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели» замминистра энергетики Дмитрий Исламов. В прошлом году экспорт угля из России снизился на 8% к уровню 2023 г. до 195,9 млн т, говорится в материалах министерства. В 2026 г. экспорт тоже сохранится на этом уровне, отметил Исламов. Добыча угля в 2025 и 2026 гг. также будет находиться на уровне 2024 г., уточнил он. В прошлом году показатель, по данным министерства, снизился на 0,2% до 443,4 млн т.