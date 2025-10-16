Газета
Главная / Бизнес /

Минэнерго ожидает стабилизации экспорта угля в 2025–2026 годах

Многие компании поставляют продукцию в убыток, чтобы избежать еще больших расходов на консервацию мощностей
Василий Милькин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минэнерго прогнозирует экспорт угля в 2025 г. на уровне прошлого года, сообщил журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели» замминистра энергетики Дмитрий Исламов. В прошлом году экспорт угля из России снизился на 8% к уровню 2023 г. до 195,9 млн т, говорится в материалах министерства. В 2026 г. экспорт тоже сохранится на этом уровне, отметил Исламов. Добыча угля в 2025 и 2026 гг. также будет находиться на уровне 2024 г., уточнил он. В прошлом году показатель, по данным министерства, снизился на 0,2% до 443,4 млн т.

«Мы стремимся к показателям на уровне прошлого года. <...> На следующий год мы ставим задачу сохранить объем добычи и экспорта. Объем для нас – критический фактор: чем больше, тем лучше экономика», – сказал Исламов (цитата по «Интерфаксу»). Он уточнил, что угольные компании сейчас добывают уголь даже в убыток, чтобы сохранить объемы производства.

