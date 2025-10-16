КС разберется в вопросе возврата товаров, приобретенных в интернете

Заявитель в начале 2024 г. купил на сайте «Детского мира» детский комбинезон и получил его в пункте выдачи заказов в магазине «Пятерочка» в городе Кандалакше. Но он не подошел ему по потребительским свойствам, и он решил вернуть его магазину в тот же день. По закону о защите прав потребителей покупатель при дистанционной продаже может отказаться от товара в течение семи дней. Продавец, в свою очередь, обязан вернуть всю сумму в срок до 10 дней, исключая расходы на доставку.